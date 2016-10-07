Лейла Алиева посетила пансионат для инвалидов войны и труда в Бильгя

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в пансионате для инвалидов войны и труда в поселке Бильгя.

Как сообщает Report, Лейла Алиева встретилась с проживающими здесь пожилыми людьми, побеседовала с ними.

Для постояльцев пансионата была представлена музыкальная программа.

Отметим, что пансионат для инвалидов войны и труда в поселке Бильгя функционирует с 60-х годов прошлого века. В 2013 году сдан в эксплуатацию новый корпус, построенный в пансионате.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева регулярно посещает этот пансионат, интересуется пожеланиями и нуждами пожилых людей.

Наряду с детскими домами и школами-интернатами, лицами, нуждающимися в особой заботе, Фонд Гейдара Алиев уделяет постоянное внимание и проблемам пожилых людей, их здоровью. Пожилые люди, проживающие в пансионате для инвалидов войны и труда в поселке Бильгя, проходят обследование в различных медицинских учреждениях, для них организуются концерты, праздничные торжества.