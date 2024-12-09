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Лейла Алиева посетила НИИ педиатрии и НИИ акушерства и гинекологии

Лейла Алиева посетила НИИ педиатрии и НИИ акушерства и гинекологии Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 9 декабря посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджева и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (родильный дом №6).
Социальная защита
9 декабря 2024 г. 19:04
Лейла Алиева посетила НИИ педиатрии и НИИ акушерства и гинекологии

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 9 декабря посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджева и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (Родильный дом №6).

Как передает Report, Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью медицинских учреждений, а также встретилась с родителями детей, проходящих там лечение.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал вице-президента Фонда Гейдара Алиева об условиях, созданных в этих научно-исследовательских институтах.

Лейла Алиева подарила обоим медицинским учреждениям высокочастотные аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы и другое современное медицинское оборудование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Elmi Tədqiqat Pediatriya və Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya institutlarını ziyarət edib

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