Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку"

Центр социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку", созданный при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в партнерстве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, начинает свою деятельность.

Как сообщает Report, Лейла Алиева лично ознакомилась с условиями, созданными в центре, с социальной средой и моделями обслуживания, организованными для детей.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, предоставляя информацию о направлениях деятельности центра, отметила, что Центр социальной реабилитации "Возьми меня за руку" создан с целью обеспечения безопасной, здоровой и заботливой среды для детей, находящихся в трудных жизненных условиях и лишенных семейной опеки.

В центре будут осуществляться оценка первичного психосоциального состояния детей, экстренное вмешательство, временное размещение, медицинская помощь и услуги социальной реабилитации.