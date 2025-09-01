    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку"

    Социальная защита
    • 01 сентября, 2025
    • 14:43
    Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей Возьми меня за руку

    Центр социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку", созданный при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в партнерстве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, начинает свою деятельность.

    Как сообщает Report, Лейла Алиева лично ознакомилась с условиями, созданными в центре, с социальной средой и моделями обслуживания, организованными для детей.

    Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, предоставляя информацию о направлениях деятельности центра, отметила, что Центр социальной реабилитации "Возьми меня за руку" создан с целью обеспечения безопасной, здоровой и заботливой среды для детей, находящихся в трудных жизненных условиях и лишенных семейной опеки.

    В центре будут осуществляться оценка первичного психосоциального состояния детей, экстренное вмешательство, временное размещение, медицинская помощь и услуги социальной реабилитации.

    Leyla Əliyeva "Tut Əlimdən" Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub
    Leyla Aliyeva visits 'Hold My Hand' social rehabilitation center for children

