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Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Хызинский район

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Хызинский район Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Хызинский район.
Социальная защита
24 июня 2025 г. 11:56
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Хызинский район

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Хызинский район.

Как сообщает Report, в рамках поездки состоялось открытие Детско-юношеской спортивно-шахматной школы Хызинского района, капитально реконструированной по инициативе Лейлы Алиевой.

Обновленное здание школы оснащено необходимым оборудованием, здесь созданы условия для обучения, способствующие интеллектуальному развитию детей.

Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными в школе, побеседовала с учениками. Ей была предоставлена подробная информация о деятельности школы и проводимых здесь шахматных уроках.

В поселке Гилязи Хызинского района около 100 детям были вручены комплекты спортивной одежды и футбольные мячи.

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Версия на английском языке ФотоLeyla Aliyeva and Arzu Aliyeva visit Khizi district of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Xızı rayonuna səfər edib

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