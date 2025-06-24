Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Хызинский район

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Хызинский район.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Хызинский район.

Как сообщает Report, в рамках поездки состоялось открытие Детско-юношеской спортивно-шахматной школы Хызинского района, капитально реконструированной по инициативе Лейлы Алиевой.

Обновленное здание школы оснащено необходимым оборудованием, здесь созданы условия для обучения, способствующие интеллектуальному развитию детей.

Лейла Алиева ознакомилась с условиями, созданными в школе, побеседовала с учениками. Ей была предоставлена подробная информация о деятельности школы и проводимых здесь шахматных уроках.

В поселке Гилязи Хызинского района около 100 детям были вручены комплекты спортивной одежды и футбольные мячи.