Легендарный Роналдиньо встретился детьми-сиротами в "Дениз Молл" - ВИДЕО

Один из легендарных игроков мирового футбола Роналдиньо, выступавший за сборную Бразилии, "Барселону" и другие известные клубы, встретился с детьми-сиротами в торговом центре "Дениз Молл".

Один из легендарных игроков мирового футбола Роналдиньо, выступавший за сборную Бразилии, "Барселону" и другие известные клубы, встретился с детьми-сиротами в торговом центре "Дениз Молл".

Как сообщает Report, ветеран футбола встретился с бенефициарами Учреждения социального обслуживания "Детский дом номер 1" и учреждения социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями Агентства социальных услуг.

Отметим, что футболист, ставший чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии, прибыл в Азербайджан 12 ноября для участия в глобальной климатической конференции СОР29.

Фото: Башир Али