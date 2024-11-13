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Легендарный Роналдиньо встретился детьми-сиротами в "Дениз Молл" - ВИДЕО

Легендарный Роналдиньо встретился детьми-сиротами в "Дениз Молл" - ВИДЕО Один из легендарных игроков мирового футбола Роналдиньо, выступавший за сборную Бразилии, "Барселону" и другие известные клубы, встретился с детьми-сиротами в торговом центре "Дениз Молл".
Социальная защита
13 ноября 2024 г. 17:08
Легендарный Роналдиньо встретился детьми-сиротами в Дениз Молл - ВИДЕО

Один из легендарных игроков мирового футбола Роналдиньо, выступавший за сборную Бразилии, "Барселону" и другие известные клубы, встретился с детьми-сиротами в торговом центре "Дениз Молл".

Как сообщает Report, ветеран футбола встретился с бенефициарами Учреждения социального обслуживания "Детский дом номер 1" и учреждения социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями Агентства социальных услуг.

Отметим, что футболист, ставший чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии, прибыл в Азербайджан 12 ноября для участия в глобальной климатической конференции СОР29.

Фото: Башир Али

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Версия на английском языке ФотоLegendary Ronaldinho meets orphaned children at Deniz Mall in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоƏfsanəvi Ronaldinyo “CineMastercard”da kimsəsiz uşaqlarla görüşüb - VİDEO

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