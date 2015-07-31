​Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Гахе

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров принял в Гахе жителей Гаха, Шеки, Огуза, Закаталы, Балакян и разместившихся в указанных районах вынужденных переселенцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На приеме проблемы 21 гражданина были решены на месте. Руководителям соответствующих структур также было поручено принять необходимые меры по ряду вопросов.

Кроме того, заместителями министра и руководителями соответствующих главных управлений и структур были приняты 101 человек, обратившихся по кадровым вопросам, и 241 гражданин, обратившийся по другим вопросам.