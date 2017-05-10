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    Кувейт окажет помощь Обществу слепых Азербайджана

    Обществу будет передано печатное оборудование© Report .az

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Кувейт окажет помощь Обществу слепых Азербайджана.

    Как сообщили Report в посольстве Кувейта в Азербайджане, Исламское благотворительное Общество этой страны передаст Азербайджану современное и отвечающее международным стандартам полиграфическое оборудование на сумму 220 тыс. долларов для печатания изданий для людей, лишенных возможности видеть.

    В связи с этим 11 мая состоится церемония передачи оборудования, на котором также примут участие государственные чиновники Азербайджана.

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