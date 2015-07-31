​Кто должен компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю на территории парковки отеля? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане действует 535 отелей, из которых 165 находятся в Баку. Каков уровень обеспечения безопасности имущества гостей в данных отелях?

В большинстве 4- и 5-звездочных отелей Баку есть парковочные места для автомобилей, в некоторых - платная или бесплатная услуга паркинга, по которой автомобиль принимается и в нужное время сдается владельцу. Однако согласно результатам расследования Report, отель не несет никакой ответственности за возможный ущерб, который может быть нанесен автомобилю в период нахождения машины без движения на территории паркинга.

При парковке на территории отеля Fairmont воспользовавшимся услугами паркинга клиентам, согласно правилам, выдается чек. В чеке указывается, что "отель не несет никакой ответственности за потерю или нанесение ущерба имуществу владельцев из-за невнимательности отеля или его сотрудников или в результате потопа, пожара, воровства или других причин".

Наряду с этим, в чеке указывается, что в случае если владелец в течение трех месяцев не заберет автомобиль со стоянки, отель имеет право продать его вместе с находящимися в нем вещами на открытом или закрытом аукционе.

Указанное правило действует не только в данном отеле, но и во многих действующих в стране известных отелях, включая Excelsior Baku, Hilton Baku, Royal Hotel.

Сотрудники отеля Fairmont, подтвердив наличие у них услуги паркинга, отметили, что, согласно правилам, если на территории паркинга отеля автомобилю будет нанесен какой-либо ущерб не по вине владельца, отель берет ответственность за это на себя. По их словам, на практике могут быть применены правила, указанные во второй части текста чека, то есть в случае если они не смогут длительное время держать автомобиль на парковке и владелец не заберет его, предъявив чек, его имущество может быть продано.

Как сообщили Report в Hilton Baku, расследование проводится только в том случае, если охранники стали свидетелями произошедшего по чьей-либо вине события, и отель старается оказать помощь гостю, однако в целом у отеля нет такого обязательства.

Excelsior Baku также предоставляет услуги паркинга, однако не несет никакой ответственности.

В Royal Hotel есть паркинг, однако водитель сам размещает свой автомобиль, и отель не несет ответственности за какое-либо произошедшее событие.

Известный эксперт по дорожному движению Эршад Гусейнов сообщил Report, что имеется Положение Кабинета министров, касающееся парковочных мест: "В Положении говорится, что если какая-либо организация, физическое или юридическое лицо, оказывающие услуги паркинга, принимают автомобиль и берут за это определенную плату, они должны нести ответственность за безопасность автомобиля. Это однозначно. Плата за паркинг также может осуществляться в различной форме - входить в общую плату отеля или выплачиваться дополнительно".

Э.Гусейнов отметил, что согласно Положению, во время принятия автомобиля отель должен провести визуальный осмотр, зафиксировать имеющиеся повреждения и наличие ценных предметов в автомобиле. В случае претензий со стороны владельца, отель предоставляет ему данный документ, где зафиксировано состояние автомобиля на момент принятия отелем. В случае наличия повреждений, ответственность ложится на самого владельца, если же ущерб нанесен на территории паркинга, ответственность берет на себя отель.

Э.Гусейнов также сообщил, что Положение Кабинета министров полностью регулирует данный вопрос: "Даже если в Уставе отеля есть пункт, противоречащий пунктам Положения, он не имеет никакой силы. Если отель оказывает эту услугу и имеет территорию для паркинга, он обязан взять на себя ответственность. Иначе владелец автомобиля может обратиться в суд, который без проблем удовлетворит иск владельца автомобиля".