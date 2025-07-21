КПСА организовала пресс-тур в центры отдыха северных районов

14:03

Конфедерация Профсоюзов Азербайджана (КПСА) провела ознакомительный тур для представителей СМИ в ряд центров отдыха, расположенных в Хачмазском, Губинском и Гусарском районах.

Как передат корреспондент Report, мероприятие было организовано КПСА совместно с Республиканского комитета свободных профсоюзов работников образования по случаю 150-летия Азербайджанской Национальной Прессы.

Журналисты ознакомились с условиями, созданными для полноценного и комфортного отдыха работников различных сфер и их семей. В ходе тура они посетили центр отдыха "Локомотив" Республиканского Комитета независимого профсоюза железнодорожников (Хачмазский район), "Ульфат" — профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания, "Тахсил" и "Назлы Булаг" - профсоюза работников образования (соответственно в Гусарском и Губинском районах), а также центр "Шафа" - профсоюза работников здравоохранения.