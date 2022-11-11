КПА будет выплачивать ежемесячное пособие детям 18 шехидов

Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) будет выплачивать ежемесячное пособие 32 детям шехидов.

Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) будет выплачивать ежемесячное пособие 32 детям шехидов.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета Конфедерации 11 ноября.

Согласно постановлению, под опеку взяты дети 18 шехидов, погибших при предотвращении крупномасштабной провокации, совершенной 13-14 сентября этого года подразделениями вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Семье с единственным ребенком будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 100 манатов до достижения ребенком совершеннолетия, семье с двумя и более детьми - пособие в размере 200 манатов.