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Координатор ООН: Обеспечение благополучия людей с инвалидностью – обязанность каждого

Координатор ООН: Обеспечение благополучия людей с инвалидностью – обязанность каждого Обеспечение благополучия людей с ограниченными возможностями является обязанностью каждого.
Социальная защита
3 декабря 2024 г. 11:52
Координатор ООН: Обеспечение благополучия людей с инвалидностью – обязанность каждого

Обеспечение благополучия людей с ограниченными возможностями является обязанностью каждого.

Как сообщает Report, данное мнение выразила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии на тему "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями" в Баку, приуроченному к Международному дню инвалидов.

Она отметила, что люди с ограниченными возможностями составляют 16% населения планеты, и подчеркнула важность внесения большего вклада в инклюзивность в рамках мер по борьбе с изменением климата до COP30.

"В сентябре в Нью-Йорке состоялось мероприятие, где был принят важный документ. В нем упомянуты 17 целей устойчивого развития, а также особо подчеркнуто создание равных возможностей для всех", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Əlilliyi olan şəxslərin rifahının təmin edilməsi hər birimizin üzərinə düşən vəzifədir

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