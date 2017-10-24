Консультант АП: Невозможно во всех вопросах опираться на международный опыт

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана - сторонник не ужесточения, а гуманизации политики наказания".

Как сообщает Report, об этом заявил консультант отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации президента Азербайджана Али Агаев на конференции на тему "Создание эффектного ответного механизма в борьбе с бытовым насилием".

Он отметил, что для предотвращения бытового насилия в основном следует использовать методы юридической пропаганды и просвещения: "Безусловно, целесообразные предложения всегда учитываются".

А. Агаев отметил, что в предотвращении бытового насилия как при перемирии, так и в вопросе наказания следует учитывать местные условия: "Невозможно во всех вопросах опираться на международный опыт".