Конфедерация профсоюзов выделила 150 тыс. манатов на обеспечение самозанятости семей шехидов в Нахчыване

Конфедерация профсоюзов Азербайджана выделила 150 тыс. манатов на обеспечение самозанятости семей шехидов и ветеранов войны в Нахчыване.

Конфедерация профсоюзов Азербайджана выделила 150 тыс. манатов на обеспечение самозанятости семей шехидов и ветеранов войны в Нахчыване.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Конфедерации, депутат Саттар Мехбалыев.

Он отметил, что начиная с 2020 года Конфедерация в праздничные дни отправляет во все регионы Азербайджана продовольственную помощь. По словам Мехбалыева, в целом аналогичная помощь была оказана 140 тыс. семей в Баку.

Мехбалыев добавил, что с 2021 года Конфедерация и Совет профсоюзов Нахчыванской Автономной Республики оказали продовольственную помощь более чем 6 тыс. человек в Нахчыване.

Он сказал, что 30 детей шехидов в Нахчыване находятся под опекой государства и для них регулярно выделяются денежные средства.

По словам Мехбалыева, Конфедерация также перечисляет средства в Фонд YAŞAT для решения проблем семей шехидов и ветеранов войны.