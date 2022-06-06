Конфедерация профсоюзов обратилась к работодателям в Азербайджане

Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) направила обращение руководителям республиканских комитетов (федераций), профсоюзов и организаций, являющихся членами КПА.

Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) направила обращение руководителям республиканских комитетов (федераций), профсоюзов и организаций, являющихся членами КПА.

В информации, поступившей в Report из отдела по прессе и связям с общественностью КПА, говорится:

"Руководствуясь частью 2-й статьи 233 Трудового кодекса, рекомендуем в связи с началом летнего сезона проконтролировать прекращение работ на открытом воздухе на предприятиях и в организациях, если температура воздуха превысит 41 градус. Также следует принять превентивные меры во избежание случаев солнечного удара".