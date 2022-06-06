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Конфедерация профсоюзов обратилась к работодателям в Азербайджане

Конфедерация профсоюзов обратилась к работодателям в Азербайджане Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) направила обращение руководителям республиканских комитетов (федераций), профсоюзов и организаций, являющихся членами КПА.
Социальная защита
6 июня 2022 г. 14:32
Конфедерация профсоюзов обратилась к работодателям в Азербайджане

Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА) направила обращение руководителям республиканских комитетов (федераций), профсоюзов и организаций, являющихся членами КПА.

В информации, поступившей в Report из отдела по прессе и связям с общественностью КПА, говорится:

"Руководствуясь частью 2-й статьи 233 Трудового кодекса, рекомендуем в связи с началом летнего сезона проконтролировать прекращение работ на открытом воздухе на предприятиях и в организациях, если температура воздуха превысит 41 градус. Также следует принять превентивные меры во избежание случаев солнечного удара".

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Версия на азербайджанском языке Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası işəgötürənlərə müraciət edib

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