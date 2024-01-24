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Коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы

Коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы Сотрудники коммунальных служб города Баку и Ясамальского района, а также соответствующих ведомств сегодня с ночных часов работают в усиленном режиме.
Социальная защита
24 января 2024 г. 14:37
Коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы

Сотрудники коммунальных служб города Баку и Ясамальского района, а также соответствующих ведомств сегодня с ночных часов работают в усиленном режиме.

Как сообщает Report, до утренних часов сотрудники служб, проявив высокую организованность, проводили на улицах, проспектах, дорогах и тротуарах Ясамальского района работу по очистке от снега. Снегоуборочные работы также проводились перед автобусными остановками и станциями метро.

Спецтехника служб рассыпала техническую соль на обледеневшие участки дорог, улиц и проспектов.

Представители коммунальных структур всю ночь находились на территории и контролировали проводимые работы.

Снегоуборочные работы проводились не только на центральных улицах района, но и в переулках между зданиями, а также в крупных жилых массивах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarlı hava şəraiti ilə əlaqədar Bakıda kommunal strukturlar gücləndirilmiş rejimə keçib

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