Коммунальные службы Баку перешли на усиленный режим работы

Сотрудники коммунальных служб города Баку и Ясамальского района, а также соответствующих ведомств сегодня с ночных часов работают в усиленном режиме.

Сотрудники коммунальных служб города Баку и Ясамальского района, а также соответствующих ведомств сегодня с ночных часов работают в усиленном режиме.

Как сообщает Report, до утренних часов сотрудники служб, проявив высокую организованность, проводили на улицах, проспектах, дорогах и тротуарах Ясамальского района работу по очистке от снега. Снегоуборочные работы также проводились перед автобусными остановками и станциями метро.

Спецтехника служб рассыпала техническую соль на обледеневшие участки дорог, улиц и проспектов.

Представители коммунальных структур всю ночь находились на территории и контролировали проводимые работы.

Снегоуборочные работы проводились не только на центральных улицах района, но и в переулках между зданиями, а также в крупных жилых массивах.