Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159

Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159.

Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159.

Как сообщает Report, на фоне проводимых в стране социальных реформ, направленных на предотвращение лишения детей родительской опеки и усиление защиты их прав, в действующем законодательстве был заложен фундамент перехода на новый этап в этой сфере с введением нового социального института-концепции "Приемная семья“.

Так, указом президента Азербайджана от 12 июля 2023 года о внесении поправки в "Указ № 387 президента Азербайджана от 10 декабря 2018 года ”Об обеспечении деятельности Агентства DOST“ в перечень услуг, оказываемых в центрах DOST, дополнительно включены соответствующие услуги.

С учетом новых 5 услуг, добавленных в перечень услуг, их количество доведено до 159.