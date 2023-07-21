О нас

Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159

Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159 Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159.
Социальная защита
21 июля 2023 г. 11:47
Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159

Количество услуг центров DOST в Азербайджане достигло 159.

Как сообщает Report, на фоне проводимых в стране социальных реформ, направленных на предотвращение лишения детей родительской опеки и усиление защиты их прав, в действующем законодательстве был заложен фундамент перехода на новый этап в этой сфере с введением нового социального института-концепции "Приемная семья“.

Так, указом президента Азербайджана от 12 июля 2023 года о внесении поправки в "Указ № 387 президента Азербайджана от 10 декабря 2018 года ”Об обеспечении деятельности Агентства DOST“ в перечень услуг, оказываемых в центрах DOST, дополнительно включены соответствующие услуги.

С учетом новых 5 услуг, добавленных в перечень услуг, их количество доведено до 159.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda DOST xidmətlərinin sayı 159-a çatıb

Самое читаемое

Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси
Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси
14 июля 2023 г. 12:34
С участием Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ состоятся бизнес-форумы
С участием Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ состоятся бизнес-форумы
14 июля 2023 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi