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    Количество обращений в центры ASAN xidmət достигло 20 млн

    В две функционирующие в Баку службы ASAN Kommunal по сей день обратилось 380 тыс. граждан© Report

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Количество обращений, поступивших в центры ASAN xidmət, достигло 20 млн.

    Как сообщает Report, об этом сообщили на открытии 27 февраля в Мингячевире комплекса ASAN Həyat.

    Было отмечено, что в регионах посредством 10 выездных автобусов ASAN xidmət и выездного ASAN qatar продолжили оказывать услуги гражданам. С июня 2013 года более 1 млн 329 тыс. граждан оказаны услуги в полевых условиях. В центре создан специальный отдел для оказания коммунальных услуг. Здесь будут предоставляться услуги ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерсу", ПО "Азеригаз".

    Сообщается, что в двух функционирующих в Баку службах ASAN Kommunal по сей день было зарегистрировано 380 тыс. обращений граждан.

    Отметим, что 27 февраля в Мингячевире состоялось открытие комплекса ASAN Həyat. На открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

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