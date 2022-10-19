Каждый десятый школьник не воспринимает кого-либо из своей семьи в качестве примера для подражания

Каждый десятый школьник не воспринимает кого-либо из своей семьи в качестве примера для подражания

В Азербайджане каждый десятый школьник не воспринимает поведение и характер кого-либо из своей семьи в качестве примера для подражания.

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В Азербайджане каждый десятый школьник не воспринимает поведение и характер кого-либо из своей семьи в качестве примера для подражания. Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам опроса общественного мнения, проведенного на тему "Место и роль детей в семейных и общественных отношениях в Азербайджане". Исследовательский проект, реализованный Центром социальных исследований и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, охватил широкий круг вопросов, связанных с обеспечением прав ребенка и развитием подрастающего поколения. В ходе опроса изучены мнения 2 400 респондентов и 24 экспертов. Опрос охватил Бакинский и Абшеронский, Губа-Хачмазский, Нагорно-Ширванский, Шеки-Закатальский, Аранский, Гянджа-Газахский, Верхне-Карабахский, Лянкяранский экономические районы. Основной целью исследования было изучение посредством социологического исследования общей ситуации в стране, касающейся обеспечения прав детей, защиты их интересов, проблем и положительного опыта в этой сфере. Подпишитесь на наш Telegram канал