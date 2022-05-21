Каковы новые изменения в правила присвоения инвалидности?

В связи с применением новых критериев в системе определения инвалидности Кабинет министров, приняв новое постановление, внес ряд изменений в “Правила оценки инвалидности”.

В связи с применением новых критериев в системе определения инвалидности Кабинет министров, приняв новое постановление, внес ряд изменений в “Правила оценки инвалидности”.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, внесены следующие изменения:

• Слова «Группа инвалидности (I, II, III) или ребенок в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья» заменены словами «процент нарушения функций организма»;

• При нарушении функций организма более чем на 30% определяется инвалидность с оцениванием от 31% до 60%, от 61% до 80% и от 81% до 100%;

• Оценка по процентным показателям проводится с интервалом в 5%;

• При наличии нескольких дающих основание для присвоения инвалидности нарушений функций организма, инвалидность присваивается путем определения по каждому случаю процента нарушения функций, при одинаковых процентных показателях итоговый показатель увеличивается на 10%, при разных - наивысший показатель увеличивается на 10%, в совокупности не превышая 100%;

• В тех случаях, когда по нескольким причинам, послужившим основанием для установления инвалидности, определяется различный процент нарушений функций организма, инвалидность присваивается именно по нарушению с наибольшим обеспечением соцзащиты и самым высоким процентным нарушением функций организма;

• Нарушение функций организма с указанием срока:

• 15 лет подряд в диапазоне 31-60%,

• 10 лет подряд в диапазоне 61-80%

• 81-100%, если определялась в течение четырех лет подряд, а также по различным процентным интервалам;

С учетом этого правила при сроке инвалидности в 15 лет в очередной раз инвалидность присваивается бессрочно;

• Сроки инвалидности лиц по I, II и III группам, которым присвоена инвалидность до вступления в силу новых критериев, включаются в сроки, указанные в настоящем правиле для 81-100%, 61-80% и 31-60% соответственно;

Изменения в правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.