​Какова дальнейшая судьба установленных на крышах зданий баков? - ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Из-за частичного возмещения потребности населения в питьевой воде в некоторых столичных районах люди вынуждены пользоваться баками. Несколько лет назад приступили к ликвидации баков. Процесс продолжается и сейчас. С учетом неполного обеспечения населения подачей беспрерывной питьевой водой, проблема ликвидации установленных на крышах зданий и представляющих реальную опасность баков, пока остается нерешенной.

Не секрет, что люди вынуждены устанавливать баки, однако они не только не соответствуют техническим требованиям, но также являются дополнительной нагрузкой и портят общий вид дома. Кроме того, нередко вода из переполненных баков затопляет квартиры, портит ремонт и наносит ущерб жильцам. Баки устанавливают рядом с лифтами, и, зачастую, вода из переполненных баков стекает в лифты, что приводит к серьезным проблемам и недовольству жильцов.

Отметим, что после перехода ОАО "Азерсу" к беспрерывному водоснабжению, было принято решение ликвидировать все баки на крышах зданий.

Report провел журналистское расследование для изучения нынешней ситуации.

Как сообщила Report руководитель Жилищно-коммунального эксплуатационного участка №13 Насиминского района Сарийя Абульгасанова, вопрос установки баков не контролируется и соответствующее разрешение не выдается: "Вопросами установки и ликвидации баков занимаются сами жильцы. Лично я не давала разрешения по этому поводу".

По словам С. Абульгасановой, вода на верхние этажи не поднимается и люди вынуждены ставить на крышах баки: "Их ликвидируют после беспрерывного обеспечения зданий водой. Жилищно-коммунальные эксплуатационные участки не занимаются ни установкой, ни ликвидацией баков. В последнее время сотрудники "Азерсу" проявляют равнодушие, они не приходят и не интересуются положением. Хотелось бы, чтобы сотрудники "Азерсу" вместе с нашими работниками проконтролировали ситуацию.

Даже количество жителей в доме зачастую указывается в документах неправильно. При возникновении проблем жители обращаются к нам. Естественно, мы отправляем наших работников на помощь. Будь они правы или нет, это наши жильцы".

В интервью Report начальник Жилищно-коммунального эксплуатационного участка №91 Хатаинского района Ильгар Джафаров сказал, что во многих зданиях обеспечено беспрерывное водоснабжение и по этой причине баки постепенно ликвидируются: "Некоторые жильцы сами убирают баки, а некоторых мы предупреждаем и выполняем эту работу сами".

По словам И.Джафарова, разрешение на установку баков не выдается: "Большинство баков были установлены много лет назад. Ежедневно проводятся соответствующие проверки. В случае возникновения опасности или же затопления квартир, мы убираем баки. В ближайшее время все они будут ликвидированы. После завершения процесса замены старых труб на пластмассовые и беспрерывного водоснабжения населения, все баки будут ликвидированы".

"Убирать баки в местах, где отсутствует круглосуточное водоснабжение, было бы неправильно", - заявил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, установленные баки не являются незаконными: "Установленные на зданиях баки уже ликвидируются в некоторых частях Ясамальского, Бинагадинского, Насиминского районов, где обеспечена круглосуточная подача воды. Установленные на крышах зданий баки представляют реальную опасность, они не соответствуют техническим требованиям и могут привести к оседанию здания, они также являются дополнительной нагрузкой и портят общий вид. Собранная в баки вода также представляет реальную опасность для организма. Состав воды в таких баках меняется и использовать ее как питьевую воду было бы неправильно".

По словам официального представителя ОАО "Азерсу", разрешение на установку баков могут давать Жилищно-эксплуатационные участки и Жилищно-коммунальные хозяйственные объединения. Если здания частные, разрешения может давать руководство кооперативов: "В результате проведенной работы было ликвидировано более 3000 баков".

Как заявил Анар Джабраиллы, 78% населения Баку уже обеспечены круглосуточным водоснабжением: "У нас есть проекты, с помощью которых удастся выполнить эту работы на 100%. Из госбюджета выделены средства и мы осуществляем эту работу. За последние 11 лет количество получающих беспрерывную воду абонентов увеличилось более чем в 2,5 раза. В будущем эта работа будет продолжена".

А.Джабраиллы также добавил, что некоторые абоненты наполняют баки с линий подачи воды вне счетчиков, что делает невозможным ведение учета используемой воды и приводит к расточительству: "Мы контролируем этот вопрос. В случае выявления подобных фактов абонентов ждет штраф в крупных размерах".