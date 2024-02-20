Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?

Здание бывшей городской клинической больницы №4 им. Фуада Эфендиева является одним из исторических строений в центре Баку, судьба которой все еще остается неясной.

Здание бывшей городской клинической больницы №4 им. Фуада Эфендиева является одним из исторических строений в центре Баку, судьба которой все еще остается неясной. В народе с советских времен она известна как "Крестьянская больница" ("Kəndçilər xəstəxanası"), так как лечение в этом медучреждении было доступно для всех слоев общества, а располагалось оно вблизи железнодорожной станции в Насиминском районе Баку. Здание было построено в 1911-1912 гг. по проекту выдающегося архитектора Константина Борисоглебского, и стало вторым по величине учебным заведением столицы после Бакинского реального училища. После советской оккупации здание начало функционировать как городская больница №4, а в 2018 года было изъято из баланса Министерства здравоохранения. В настоящее время это историческое сооружение пустует.

Агентство Report провело расследование, чтобы прояснить дальнейшую судьбу исторического здания.

Министерство здравоохранения подтвердило снятие здания с баланса учреждения. В ведомстве отметили, что в настоящее время оно не имеет никакого отношения к Минздраву.

В свою очередь в Государственной службе по вопросам имущества при Минэкономики сообщили, что здание бывшей горбольницы на данный момент числится на балансе публичного юридического лица “Центр организации и координации корпоративного управления”, подведомственного данной госслужбе. Кроме того, здание зарегистрировано как недвижимый памятник истории и культуры республиканского значения, и находится под охраной государства. В этой связи оно входит в перечень объектов, приватизация которых запрещена в соответствии с пунктом 6.2.3 статьи 6 закона ”О приватизации государственного имущества".

В Госуслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры на вопрос о том, есть ли у ведомства какие-либо планы по реставрации данного исторического здания, отметили: "Здание бывшей городской клинической больницы №4 является памятником архитектуры республиканского значения. Согласно закону “Об охране памятников истории и культуры”, физические и юридические лица, в пользовании или собственности которых находится исторический памятник, должны реставрировать его за счет собственных средств. Однако при проведении консервационных работ они должны заведомо представить проект в Госслужбу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия. Работы можно начать только после того, как госслужба одобрит проект. Кроме того, работы должны проводиться под контролем специалистов".

Корреспондент Report также провел беседу с известным исследователем истории архитектуры Баку Фуадом Ахундовым. По его словам, до Октябрьской революции в начале XX века в здании располагалось одно из самых престижных учебных заведений Баку – мужская гимназия имени российского императора Александра III.

"Почетным попечителем учебного заведения был известный бакинский нефтепромышленник и меценат Иса бек Гаджинский. Его собственный дом находился недалеко от этой гимназии. В то время эта улица называлась Балаханской, в советское время - улицей Басина. В настоящее время - это улица Физули. После прихода советской власти здание начали использовать в качестве больницы", - рассказал Ахундов.

Фуад Ахундов отметил, что считает целесообразным сохранить первоначальное назначение здания, то есть использовать в качестве учебного заведения.

"Здания, возведенные в Баку до революции для учебных заведений все также продолжают функционировать как образовательные учреждения. Сохраняется традиция преемственности. Например, в здании Азербайджанского государственного экономического университета ранее функционировало Бакинское реальное училище. В здании комплекса школ №132-134 располагалась "Женская гимназия", в здании Азербайджанского государственного педагогического университета имени Насреддина Туси - "Коммерческая школа", а Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности – "Механико-техническая школа", - отметил он.