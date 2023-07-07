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Какой будет погода в выходные? - ПРОГНОЗ

Какой будет погода в выходные? - ПРОГНОЗ В выходные в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечная и теплая погода, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Социальная защита
7 июля 2023 г. 19:08
Какой будет погода в выходные? - ПРОГНОЗ

В выходные в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечная и теплая погода, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, температура воздуха днем составит 35-38 градусов, местами до 40 градусов тепла.

Теплая и солнечная погода будет наблюдаться в Нахчыванской Автономной Республике и Центрально-Аранском районе. Максимальная температура в полдень составит 35-38 градусов, местами до 41 градуса тепла.

Самые прохладные погодные условия будут наблюдаться в горных районах республики - Дашкесанском, Гедабекском, Гёйгёльском районах и в горных районах Лянкяранско-Астаринского района, где к полудню будет 25-30 градусов тепла.

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