​Как защититься от бродячих собак? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Рост популяции бродячих животных в Баку и его окрестностях приводит ко многим проблемам, в том числе опасности для здоровья людей и животных.

Как передает Report, в некоторых частях столицы и окрестных населенных пунктах жителей беспокоят бродячие собаки.

Бродячие собаки представляют угрозу для людей рано утром и после наступления сумерек.

Владелица собачьего приюта "We want to live too" (Мы тоже хотим жить!) Наиля Рустамли сказала Report, что во всех развитых европейских странах прикрепление бирок на бродячих собак стало обязательным условием.

Владелица собачьего приюта "We want to live too" Наиля Рустамли: "Нанесением бирок должны заниматься исполнительные органы. Однако эту работу следует выполнять с умеющими это делать экспертами".

Она отметила, что невозможно сократить численность бродячих собак их отстреливанием:

“Самый цивилизованный путь – бирки на собаках. Естественно, дело не заканчивается на одном развешивании бирок. В первую очередь собаки должны быть стерилизованы, приостановлена репродуктивная способность, привиты от бешенства и отмечены биркой. Жизнь этой собаки отличается от предыдущего периода. У собак агрессия против человека обычно возникает от инстинкта размножения. После приостановления данной функции у собак пропадает агрессия. Прививки от бешенства также практически на 70% сокращают агрессию. Это означает их безопасность".

Владелица питомника подчеркнула, что в Хачмазе около 300 бродячим собакам помогли в центре заботы о животных İDEA: "В нашем районе на улицах уже есть собаки с бирками".

Н.Рустамли сказала, что креплением бирок должны заниматься исполнительные органы: "Однако эту работу следует выполнять с умеющими это делать экспертами. Например, в Турции в каждом муниципалитете есть свой ветеринарный центр. Важно наличие такого центра на территории каждого исполнительного органа, там этим делом должен заниматься ветеринар-хирург. Однако видно, что в стране пока мало бродячих собак с бирками".

Напомним, что некоторое время назад в Баку ученик 4-го класса Полад Омаров скончался после укуса собаки.

В соседних с Азербайджаном странах также довольно много бродячих собак, однако большинство из них привиты и имеют бирки. Так, люди, особенно малолетние дети, могут безопасно гулять на улицах вблизи от животных и даже играть без опасений.

Report подготовил репортаж о состоянии бродячих собак в центральных частях турецкого Стамбула, грузинского Тбилиси и Баку.

Представляем данный репортаж: