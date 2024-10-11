Кабмин внес изменения в правила просвещения о негативных последствиях ранних и родственных браков

15:14

Кабинет министров внес изменения в "Правила просвещения о негативных последствиях ранних браков и браков между родственниками, направленные на повышение ценности семьи и брака среди молодежи, их защиту и укрепление".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, Государственный комитет по работе с религиозными организациями в соответствии со статьей 29 закона "О свободе вероисповедания" включит в программы религиозных образовательных учреждений темы о негативных последствиях ранних браков и браков между родственниками. Кроме того, религиозные деятели организуют мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности учащихся религиозных образовательных учреждений и молодежи о негативных последствиях таких браков.

Помимо этого, местные органы власти получили дополнительные возможности для проведения мероприятий, направленных на повышение осведомленности молодых людей о негативных последствиях ранних или родственных браков.