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Кабмин внес изменения в правила просвещения о негативных последствиях ранних и родственных браков

Кабмин внес изменения в правила просвещения о негативных последствиях ранних и родственных браков 15:14
Социальная защита
11 октября 2024 г. 15:37
Кабмин внес изменения в правила просвещения о негативных последствиях ранних и родственных браков

Кабинет министров внес изменения в "Правила просвещения о негативных последствиях ранних браков и браков между родственниками, направленные на повышение ценности семьи и брака среди молодежи, их защиту и укрепление".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, Государственный комитет по работе с религиозными организациями в соответствии со статьей 29 закона "О свободе вероисповедания" включит в программы религиозных образовательных учреждений темы о негативных последствиях ранних браков и браков между родственниками. Кроме того, религиозные деятели организуют мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности учащихся религиозных образовательных учреждений и молодежи о негативных последствиях таких браков.

Помимо этого, местные органы власти получили дополнительные возможности для проведения мероприятий, направленных на повышение осведомленности молодых людей о негативных последствиях ранних или родственных браков.

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