Кабинет министров: В ближайшее время в налоговой сфере будут проведены коренные реформы

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Решение проблем, имеющихся в сфере документирования трудовых отношений, защита трудовых и социальных прав граждан важно для Азербайджана, как и во всех странах мира. Неформальная занятость создает серьезные препятствия для регулирования рынка занятости, осуществления налоговых, социально-страховых и других принудительных выплат, наличия у работников будущих прав на социальное обеспечение".

Об этом Report сообщили в Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Кабинета министров.

Было отмечено, что в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги для устранения неформальных трудовых отношений: "Как сообщалось ранее, проведение в ближайшее время коренных реформ в налоговой сфере даст серьезный толчок устранению неофициальной занятости".