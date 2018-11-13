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    Кабинет министров: В ближайшее время в налоговой сфере будут проведены коренные реформы

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Решение проблем, имеющихся в сфере документирования трудовых отношений, защита трудовых и социальных прав граждан важно для Азербайджана, как и во всех странах мира. Неформальная занятость создает серьезные препятствия для регулирования рынка занятости, осуществления налоговых, социально-страховых и других принудительных выплат, наличия у работников будущих прав на социальное обеспечение".

    Об этом Report сообщили в Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Кабинета министров.

    Было отмечено, что в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги для устранения неформальных трудовых отношений: "Как сообщалось ранее, проведение в ближайшее время коренных реформ в налоговой сфере даст серьезный толчок устранению неофициальной занятости".

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