Кабинет министров утвердил “правила выдачи работникам бесплатной еды, молока и приравненных к нему продуктов”

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил “правила выдачи бесплатной еды, молока и приравненных к нему продуктов работникам, трудящимся на вредных, тяжелых производствах, а также труда в подземных условиях.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствии с решением, утвержден список вредных, тяжелых производств, а также труда в подземных условиях, при которых работникам выдается бесплатная лечебно-профилактическая еда, молоко и приравненные к нему продукты.

Министерству здравоохранения поручено в течение месяца подготовить состав витаминных препаратов и рациона лечебно-профилактической еды.