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    Кабинет министров утвердил “правила выдачи работникам бесплатной еды, молока и приравненных к нему продуктов”

    Министерству здравоохранения поручено в течение месяца подготовить состав витаминных препаратов и рациона лечебно-профилактической еды

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил “правила выдачи бесплатной еды, молока и приравненных к нему продуктов работникам, трудящимся на вредных, тяжелых производствах, а также труда в подземных условиях.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    В соответствии с решением, утвержден список вредных, тяжелых производств, а также труда в подземных условиях, при которых работникам выдается бесплатная лечебно-профилактическая еда, молоко и приравненные к нему продукты.

    Министерству здравоохранения поручено в течение месяца подготовить состав витаминных препаратов и рациона лечебно-профилактической еды.

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