К проведению переписи населения в Азербайджане привлекут около 40 тысяч человек

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "К проведению переписи населения в Азербайджане будут привлечены около 40 тысяч человек по всем районам".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель Госкомстата Таир Будагов.

По его словам, перепись населения является довольно сложным процессом как с точки зрения финансовых затрат, так с методологической точки зрения и с точки зрения привлечения человеческих ресурсов: "На сегодняшний день утверждено около 50-ти документов, связанных с переписью населения".

Председатель комитета добавил, что цель переписи населения заключается в сборе и обработке информации о каждом проживающем в Азербайджане, население которого превышает 10 млн человек.