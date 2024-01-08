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К 2040 году в Баку появится спрос примерно на 142,82 тыс. дополнительных квартир

К 2040 году в Баку появится спрос примерно на 142,82 тыс. дополнительных квартир К 2040 году в Баку будет востребовано около 142,82 тыс. дополнительных квартир.
Социальная защита
8 января 2024 г. 00:13
К 2040 году в Баку появится спрос примерно на 142,82 тыс. дополнительных квартир

К 2040 году в Баку появится спрос примерно на 142,82 тыс. дополнительных квартир.

Как передает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно расчетам, Генеральный план предусматривает площадь около 9 000 га для зданий и домов, которые будут построены для удовлетворения жилищных потребностей населения, где также можно будет предоставить около 200,0 тыс. квартир. Этого будет достаточно для удовлетворения равного спроса на 49,97 тыс. квартир, которые появятся к 2027 году, и 92,85 тыс. квартир к 2040 году.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın 17 ildə Bakıda 142 mindən çox mənzilə tələbat yaranacaq

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