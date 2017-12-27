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    Изменена образцовая форма выписки движимого имущества из соответствующего официального реестра

    Соответсвующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил “образцовую форму выписки движимого имущества из соответствующего официального реестра в связи с регистрацией ипотечного договора и “внесения некоторых изменений и дополнений в решения Кабинета министров Азербайджанской Республики”.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    В соответствии с изменениями, в решении Кабинета министров Азербайджанской Республики от 20 августа 2010 года регистрация ипотечного договора заменена государственной регистрацией и утверждена образцовая форма выписки движимого имущества из соответствующего официального реестра. 

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