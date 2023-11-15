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Изменен порядок выплаты стипендии президента лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Изменен порядок выплаты стипендии президента лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет Внесены изменения в Положение о выплате стипендии президента Азербайджанской Республики лицам, осуществляющим уход за людьми с установленной инвалидностью в связи с нарушением функций организма от 81 до 100 процентов и детьми с ограниченными возможностями
Социальная защита
15 ноября 2023 г. 21:04
Изменен порядок выплаты стипендии президента лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Внесены изменения в Положение о выплате стипендии президента Азербайджанской Республики лицам, осуществляющим уход за людьми с установленной инвалидностью в связи с нарушением функций организма от 81 до 100 процентов и детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменению, в случае доступности запрашиваемых сведений и документов в информационной системе "Электронное правительство" от заявителя не потребуется их подача.

В противном же случае с согласия заявителя необходимые сведения и документы будут запрошены в государственном органе (учреждении) или же представлены самим заявителем.

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Версия на азербайджанском языке 18 yaşınadək əlilliyi olanlara qulluq edən şəxslərə Prezident təqaüdünün ödənilməsi qaydası dəyişib

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