Изменен порядок выплаты стипендии президента лицам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Внесены изменения в Положение о выплате стипендии президента Азербайджанской Республики лицам, осуществляющим уход за людьми с установленной инвалидностью в связи с нарушением функций организма от 81 до 100 процентов и детьми с ограниченными возможностями

Внесены изменения в Положение о выплате стипендии президента Азербайджанской Республики лицам, осуществляющим уход за людьми с установленной инвалидностью в связи с нарушением функций организма от 81 до 100 процентов и детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменению, в случае доступности запрашиваемых сведений и документов в информационной системе "Электронное правительство" от заявителя не потребуется их подача.

В противном же случае с согласия заявителя необходимые сведения и документы будут запрошены в государственном органе (учреждении) или же представлены самим заявителем.