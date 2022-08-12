Изменен порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу в связи с инвалидностью

В Азербайджане внесено изменение в "Порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности".

В Азербайджане внесено изменение в "Порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности".

Как сообщает Report , соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обеспечит доступ в режиме реального времени профильного государственного ведомства к "Реестру направлений на медико-социальную экспертизу" посредством портала "Электронное правительство", а также передачу в режиме реального времени информации о направлении в "Единую информационную систему здравоохранения" Минздрава.