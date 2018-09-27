Изменен дизайн сайта Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Изменен дизайн веб-сайта (vxsida.gov.az) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в настоящее время на сайте имеются разделы "Агентство", "Государственные услуги", "Законодательство", "Международное сотрудничество", "Медиа", "Обращения" и "Другое".

Кроме того, для изучения удовлетворенности граждан на сайте проводятся опросы на тему "Вежливое отношение", "Прозрачность услуги", "Оперативность услуги", "Удобство", "Подробное информирование".

Напомним, что Госагентство было создано указом президента Ильхама Алиева от 13 июля 2012 года под номером 685.