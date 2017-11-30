Избыточный вес от вредной пищи приводит к ряду болезней - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Избыточный вес возникает в результате чрезмерного накопления жира в нашем организме. Лишний вес, мешающий красоте и здоровью, сейчас является одним из требующих лечения болезней. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире количество страдающих избыточным весом и ожирением людей с каждым годом растет.

Об этом в заявлении Report сказал председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов.

По словам депутата, возглавляемый им комитет обеспокоен проблемой избыточного веса в мире: "Существуют болезни, возникающие от избыточного веса. Сюда относятся диабет и другие болезни, которые возникают вследствие неправильного питания. Естественно, если на телеканалах идут передачи, связанные с вредными для организма продуктами питания, следует в определенной степени предотвратить это. Главное в этом вопросе – проведение просветительской работы. Людей следует информировать о вреде этих продуктов. К подобным вопросам надо относиться внимательно. В законе "О рекламе" подобного запрета нет. Для пропаганды здорового образа жизни на телеканалах должно отводиться место социальной рекламе. Было бы лучше, если бы коммерческие телеканалы также уделяли внимание этому вопросу".

Ф.Мурадов добавил, что в данной области нужно отдавать предпочтение просветительской работе: "Я не являюсь сторонником запрета чего-то, так как опыт показывает, что запреты не приносят пользы. Некоторое время назад президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Агентства продовольственной безопасности. Все это делается для безопасного питания людей. На телеканалах транслируются связанные со здоровьем передачи, где в основном говорят о различных заболеваниях.

В будущем можно внести изменения в законодательство, например, применить лимит на рекламу жирных, сладких продуктов, включая газированные напитки. Мы стараемся ограничить рекламу вредных товаров. Главное, чтобы люди обращали внимание на свое питание".

Изучая данную тему и проводя расследование, выяснилось, что в настоящее время в стране слишком мало предприятий пищевой промышленности, производящих продукцию для диабетиков и лиц, соблюдающих диету. Одно из таких предприятий - действующий с 2012 года кондитерский дом "Sweet Diet".

По словам руководителя компании Чинары Багирли, по сравнению с другими кондитерскими изделиями, калорийность продукции производства "Sweet Diet" в 3-4 раза ниже: "При изготовлении нашей продукции используются овсяные отруби, сахарозаменители и обезжиренные молочные продукты. Наша продукция идеальна для диабетиков, лиц, соблюдающих диету, и людей, не желающих прибавлять в весе. В Азербайджане мало предприятий, задумывающихся о больных диабетом, и именно этим отличается "Sweet Diet".

Отметив, что "Sweet Diet" является первой компанией, занимающейся производством и раздачей диетической продукции на азербайджанском рынке, Ч.Багирли заявила, что применение таможенных пошлин на импорт диетической или же диабетической продукции в страну создает для них проблемы: "С учетом отсутствия на данный момент в Азербайджане производства овсяных отрубей, их импортируют из России. А в этом случае себестоимость каждого килограмма составляет 7-8 манатов. Хотя в соседней стране 1 кг овсяных отрубей предлагается за 1 манат. Резкая разница цен связана с высокими таможенными пошлинами. Пока мы в поисках путей выхода из этой ситуации".

По ее словам, в конечном итоге цены на продукты "Sweet Diet" варьируются в пределах 0,7-3 маната, что следует считать нормальным с точки зрения их себестоимости.