Из-за отсутствия квалификации граждане Азербайджана возвращаются из-за рубежа

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"Ежегодно в образовательную систему Азербайджана поступает около 70 тыс. граждан. Однако только около 50 тыс. из них продолжает образование и, безусловно, не может найти достойную работу на рынке труда".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом политики занятости Министерства труда и социальной защиты населения Эльнур Сулейманов.

По его словам, не сумевшие найти достойную работу в стране считают, что смогут найти работу за границей: "Так, они какими-то путями отправляются за рубеж. А те страны на основе специальных договоров возвращают этих лиц обратно из-за отсутствия у них квалификации".

Завотделом добавил, что в Азербайджане ежегодно из 140-150 тыс. совершеннолетних молодых людей примерно 20 тыс. не поступает ни на рынок труда, ни продолжает свое образование.

Представитель министерства отметил, что количество новорожденных в стране примерно в три раза больше умирающих: "Безусловно, это нас радует. И вместе с тем, это ставит большие вызовы перед правительством. Кроме того, определенные вызовы создало решение об увеличении пенсионного возраста".