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    Из страховых выплат родителей по безработице будут удерживаться алименты

    Решение вступает в силу первого января 2018 года

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в “получаемую в манатах или иностранной валюте заработанную плату родителей и другие виды прибыли, с которых удерживаются алименты для детей”.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    В соответствие с решением, алименты для детей будут удерживаться из страховых выплат родителей по безработице.

    Решение вступает в силу первого января 2018 года. 

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