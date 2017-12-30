Из страховых выплат родителей по безработице будут удерживаться алименты

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в “получаемую в манатах или иностранной валюте заработанную плату родителей и другие виды прибыли, с которых удерживаются алименты для детей”.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствие с решением, алименты для детей будут удерживаться из страховых выплат родителей по безработице.

Решение вступает в силу первого января 2018 года.