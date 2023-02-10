О нас

Из Гянджи в Турцию отправлено 7 фур с гуманитарной помощью

Из Гянджи в Турцию отправлено 7 фур с гуманитарной помощью В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции сегодня из Гянджи в братскую страну было отправлено 7 фур с гуманитарной помощью.
Социальная защита
10 февраля 2023 г. 19:50
Из Гянджи в Турцию отправлено 7 фур с гуманитарной помощью

В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции сегодня из Гянджи в братскую страну было отправлено 7 фур с гуманитарной помощью.

Как сообщает западное бюро Report, в грузовиках была гумпомощь, собранная жителями Гянджи, Нафталана и Шемкира.

Собранная помощь состоит преимущественно из зимней одежды, постельного белья, консервированных продуктов, средств гигиены, детских подгузников и детского питания.

Сбор гуманитарной помощи продолжается, следующий караван гуманитарной помощи из Гянджи планируется отправить завтра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədən yardım karvanı Türkiyəyə yola salınıb

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi