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Из Баку в Лачын отправился первый регулярный автобусный рейс

Из Баку в Лачын отправился первый регулярный автобусный рейс Первый регулярный автобусный рейс Баку-Лачын, организованный Азербайджанским агентством наземного транспорта, отправился в путь из Бакинского международного автовокзала.
Социальная защита
13 октября 2024 г. 11:23
Из Баку в Лачын отправился первый регулярный автобусный рейс

Из Бакинского международного автовокзала отправился первый регулярный автобусный рейс Баку-Лачын, организованный Азербайджанским агентством наземного транспорта.

Как передает Report, автобусы по маршруту Баку-Лачын будут курсировать ежедневно, выезд из Баку - в 08:00, в обратном направлении - в 16:00. Стоимость билета в одну сторону составляет 16 манатов 20 гяпиков.

В рамках данного рейса предусмотрена остановка в селе Агалы Зангиланского района, цена на билет составляет 13 манатов 90 гяпиков.

Билеты можно приобрести онлайн на портале biletim.az. Для поездки нужно иметь разрешение в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории.

Отметим, что основная цель - обеспечить качественными транспортными услугами граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan Laçına müntəzəm reys üzrə ilk avtobus yola düşüb

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