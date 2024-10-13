Из Баку в Лачын отправился первый регулярный автобусный рейс

Из Бакинского международного автовокзала отправился первый регулярный автобусный рейс Баку-Лачын, организованный Азербайджанским агентством наземного транспорта.
Как передает
В рамках данного рейса предусмотрена остановка в селе Агалы Зангиланского района, цена на билет составляет 13 манатов 90 гяпиков.
Билеты можно приобрести онлайн на портале biletim.az. Для поездки нужно иметь разрешение в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории.
Отметим, что основная цель - обеспечить качественными транспортными услугами граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях.