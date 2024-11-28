ИВГБ: Ведутся подготовительные работы к снежной погоде

Во всех районах Баку продолжаются подготовительные мероприятия к зимнему сезону в целях обеспечения бесперебойного функционирования городской инфраструктуры в снежную погоду.

Во всех районах Баку продолжаются подготовительные мероприятия к зимнему сезону в целях обеспечения бесперебойного функционирования городской инфраструктуры в снежную погоду.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку (ИВГБ).

Специальная техника коммунальных служб приведена в полную готовность, завершены ремонтные работы в ряде объектов.

В каждом районе столицы назначены ответственные лица, которые совместно с местными властями следят за выполнением поставленных задач и подготовкой к зиме.