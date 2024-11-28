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ИВГБ: Ведутся подготовительные работы к снежной погоде

ИВГБ: Ведутся подготовительные работы к снежной погоде Во всех районах Баку продолжаются подготовительные мероприятия к зимнему сезону в целях обеспечения бесперебойного функционирования городской инфраструктуры в снежную погоду.
Социальная защита
28 ноября 2024 г. 09:54
ИВГБ: Ведутся подготовительные работы к снежной погоде

Во всех районах Баку продолжаются подготовительные мероприятия к зимнему сезону в целях обеспечения бесперебойного функционирования городской инфраструктуры в снежную погоду.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку (ИВГБ).

Специальная техника коммунальных служб приведена в полную готовность, завершены ремонтные работы в ряде объектов.

В каждом районе столицы назначены ответственные лица, которые совместно с местными властями следят за выполнением поставленных задач и подготовкой к зиме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBŞİH: Qarlı havalara hazırlıq işləri görülür, xüsusi təyinatlı texnikalar hazır vəziyyətə gətirilib

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