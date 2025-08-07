О нас

ИВ Ясамальского района: Снос аварийных домов в "Советском" важен как для безопасности жителей, так и с точки зрения градостроительства

Социальная защита
7 августа 2025 г. 15:14
Снос зданий, исчерпавших свой эксплуатационный срок и находящихся в аварийном состоянии на территории, известной как бывший "Советский" в Баку, важен как для безопасности жителей, так и с точки зрения градостроительства.

Об этом заявил Report начальник отдела Исполнительной власти Ясамальского района Эльнур Аббасзаде.

Он отметил, что этот процесс создает основу для реализации более эффективных и полезных проектов в будущем.

"Благодаря трем частям Центрального Парка, введенным в эксплуатацию до сегодняшнего дня, его общая площадь уже достигла 35,4 гектара. Создание такой обширной зеленой зоны в центре города имеет огромное значение не только с эстетической, но и с экологической точки зрения. Этот современный парк, созданный для культурного и комфортного отдыха жителей, завоевал симпатии как местного населения, так и гостей города".

По словам начальника отдела, продолжающиеся в настоящее время работы по сносу служат для дальнейшего расширения Центрального Парка, создания новых зеленых зон, реализации ряда социально-общественно значимых проектов и дальнейшего благоустройства общего облика города.

Версия на азербайджанском языке ФотоYasamal RİH: “Sovetski”də qəzalı evlərin sökülməsi həm sakinlərin təhlükəsizliyi, həm də şəhərsalma baxımından əhəmiyyətlidir - VİDEO

