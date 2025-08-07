ИВ Ясамальского района: Снос аварийных домов в "Советском" важен как для безопасности жителей, так и с точки зрения градостроительства

14:39 Снос зданий, исчерпавших свой эксплуатационный срок и находящихся в аварийном состоянии на территории, известной как бывший "Советский" в Баку, важен как для безопасности жителей, так и с точки зрения градостроительства.

