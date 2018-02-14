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    ИВ: Составлен список жителей оползневой зоны на Баиловском склоне

    Заместитель заведующего отделом: После завершения соответствующих процедур, мы приступим к исполнению работ© Report/ Elchin Murad

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Составлен список людей, проживающих в оползневой зоне на Баиловском склоне".

    Об этом в заявлении Report сказал заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата главы ИВ Сабаильского района Исрафиль Керимов.

    По его словам, список уже составлен: "Уточнено количество членов семей и размещенных в школах граждан. После завершения соответствующих процедур, мы приступим к исполнению работ". 

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