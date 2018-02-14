ИВ: Составлен список жителей оползневой зоны на Баиловском склоне

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Составлен список людей, проживающих в оползневой зоне на Баиловском склоне".
Об этом в заявлении Report сказал заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата главы ИВ Сабаильского района Исрафиль Керимов.
По его словам, список уже составлен: "Уточнено количество членов семей и размещенных в школах граждан. После завершения соответствующих процедур, мы приступим к исполнению работ".
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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