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    ИВ города Баку: На улицах столицы вместо уборщиц будет работать спецтехника

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Вместо уборщиц на улицах Баку будет работать специальная техника.

    Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, в последнее время в социальных сетях и прессе страны ведутся обсуждения случаев смертей и травм уборщиц на улицах Баку, подвергаются критике коммунальные службы, направляющие пожилых женщин убирать мусор с автомобильных дорог.

    "По указанию президента Ильхама Алиева мэрией готовится специальная программа, после исполнения которой на дорогах столицы уборка мусора будет полностью автоматизирована. К подготовке этой программы привлечены ведущие европейские эксперты и в ближайшие дни они представят свои предложения.

    Конечно, роль человека в процессе работы останется, но она будет сведена к минимуму. Смерть сотрудников коммунальных служб при выполнении своих должностных обязанностей это трагедия и она неприемлема", - сообщили в Исполнительной власти.

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