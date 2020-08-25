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Report Georgia

ИВ города Баку готовится к осенне-зимнему сезону

ИВ города Баку готовится к осенне-зимнему сезону В случае резкого изменения погодных условий каждый руководитель должен находиться на своем рабочем месте
Социальная защита
25 августа 2020 г. 11:37
ИВ города Баку готовится к осенне-зимнему сезону
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Исполнительная власть города Баку в ходе предварительных проверок, проведенных в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону этого года, выявила недостатки.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти.

На совещании, проведенном в связи с подготовкой к сезону, руководители некоторых служб были серьезно предупреждены о допущенных недостатках, даны соответствующие поручения по их устранению.

В целях усиления контроля за территорией города в осенне-зимний период, город разделен на соответствующие территории, определены ответственные лица по каждой территории, проведено распределение обязанностей между ними. В случае резкого изменения погодных условий каждый руководитель должен находиться на своем рабочем месте и принимать конкретные меры для решения возникших проблем.

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