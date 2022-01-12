ИВ Баку закупила современные мусоровозы

Для служб коммунального хозяйства города Баку приобретено 57 единиц современных автотранспортных средств коммунального назначения (мусоровозы).
Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, реализация проекта, разработанного совместно Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Баку и британской компанией Mott MacDonald, по организации на самом современном уровне сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов успешно осуществляется уже третий год.
Учитывая успешность проекта, проведенного сначала в Наримановском районе, в прошлом году к этому проекту поэтапно присоединились еще 3 района столицы – Низаминский, Насиминский и Ясамальский.
Внедрение новой техники, наряду с повышением уровня коммунальных услуг, оказываемых населению, вносит большой вклад в обновление существующего автопарка коммунальных служб. В текущем году также предусмотрено приобретение новой техники.