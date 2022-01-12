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ИВ Баку закупила современные мусоровозы

ИВ Баку закупила современные мусоровозы Для служб коммунального хозяйства города Баку приобретено 57 единиц современных автотранспортных средств коммунального назначения (мусоровозы).
Социальная защита
12 января 2022 г. 13:51
ИВ Баку закупила современные мусоровозы

Для служб коммунального хозяйства города Баку приобретено 57 единиц современных автотранспортных средств коммунального назначения (мусоровозы).

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, реализация проекта, разработанного совместно Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Баку и британской компанией Mott MacDonald, по организации на самом современном уровне сбора, транспортировки и сортировки твердых бытовых отходов успешно осуществляется уже третий год.

Учитывая успешность проекта, проведенного сначала в Наримановском районе, в прошлом году к этому проекту поэтапно присоединились еще 3 района столицы – Низаминский, Насиминский и Ясамальский.

Внедрение новой техники, наряду с повышением уровня коммунальных услуг, оказываемых населению, вносит большой вклад в обновление существующего автопарка коммунальных служб. В текущем году также предусмотрено приобретение новой техники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda zibillərin daşınması üçün 57 texnika alınıb

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