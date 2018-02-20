ИВ: 67 семей переселенных из Баиловской оползневой зоны сегодня получат средства на аренду жилья

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Жильцы, переселенные из Баиловской оползневой зоны, с сегодняшнего дня могут получить средства за аренду жилья".

Об этом Report сообщил заместитель заведующего отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам главы Исполнительной власти Сабаильского района Исрафил Керимов.

Он отметил, что 67 переселенных из Баиловской оползневой зоны семей представили документы для получения денег за аренду жилья: "Представившим документы лицам сегодня выдадут карты. Получивший карту человек может пойти в банк и снять средства, перечисленные на счет".

Завотделом отметил, что другим лицам вчера было сделано предупреждение для представления соответствующих документов.