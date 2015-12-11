Рим. 11 декабря. REPORT.AZ/ Италия заинтересована в изучении опыта Азербайджана касательно упрощения социальных процедур.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Италии, в Риме состоялась встреча министра государственного управления страны Марианны Мадии с руководителем Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инамом Керимовым.

В ходе визита между соответствующими структурами Италии и Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве.