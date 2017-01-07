Исполнительная власть Губинского района: 10-летняя Нурай Байрамзаде в настоящее время находится с тетей

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Несмотря на решение Губинского районного суда 10-летняя Нурай Байрамзаде в настоящее время находится с тетей". Об этом Report заявил ведущий советник Исполнительной власти Губинского района, советник-психолог комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти Губинского района Эльшад Алиев.

Он отметил, что ребенку недавно исполнилось 10 лет: "Действительно, в настоящее время решение суда вступило в силу. Но если ей исполнилось 10 лет, то согласно законодательству, должно учитываться ее мнение, то есть есть возможность снова обратиться в суд".

Эльшад Алиев также выразил свое отношение к распространенному в соцсетях видео: "Если есть решение суда, то его необходимо исполнить. А суд принял решение, чтобы ребенок был передан отцу. Но Нурай не удалось забрать у тети. После этого было учтено мнение ребенка, то есть в данный момент она находится с тетей".