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Исаев: В Азербайджане около 63 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья

Исаев: В Азербайджане около 63 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья В настоящее время в Азербайджане насчитывается около 63 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальная защита
14 июня 2023 г. 13:24
Исаев: В Азербайджане около 63 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время в Азербайджане насчитывается около 63 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на конференции "Навстречу 2030 году: социальная и экономическая инклюзивность в Азербайджане" в рамках диалогов по ЦУР ООН.

По его словам, на уровне общего образования более 90 процентов из них охвачены образованием.

"75 процентов учатся в обычных общеобразовательных учреждениях без создания специальных условий. 25 процентов охвачены образованием в учреждениях со специальными условиями и на дому. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, составляет более 8 тыс. человек. Более 3 тыс. детей обучаются в специализированных учреждениях".

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