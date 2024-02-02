Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов

Из свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, сформированных на начало этого года, 1 млрд 50 млн манатов были направлены на инвестиции.

Из свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, сформированных на начало этого года, 1 млрд 50 млн манатов были направлены на инвестиции.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на очередном заседании Инвестиционного совета ГФСЗ.

Было отмечено, что свободные средства фонда привлекаются к инвестиционной деятельности путем депонирования в банках, входящих в пятерку лучших по объему активов. Это также служит сохранению стоимости указанных свободных средств посредством эффективного управления. А доходы от инвестиционной деятельности направляются на проведение реформ в области социальной защиты граждан, в том числе семей шехидов и инвалидов войны, создание социальной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях и т.д.

На заседании также была утверждена "Инвестиционная политика Государственного фонда социальной защиты на 2024 год по направлению свободных средств на инвестиции".