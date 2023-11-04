Инвестиции ГФСЗ достигли 800 млн манатов

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения до 1 ноября текущего года направил на инвестиции 600 млн манатов, а в последние дни дополнительно 200 млн манатов.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения до 1 ноября текущего года направил на инвестиции 600 млн манатов, а в последние дни дополнительно 200 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр Сахиль Бабаев во время обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год“.

"Сформированный страховой резерв направляется на инвестиции с августа этого года в соответствии с подписанными президентом страны указами и распоряжениями. Мы активно сотрудничаем с финансовыми учреждениями. Фонды в основном размещаются на рынке капитала страны. Это означает меры поддержки для развития этих рынков”, - отметил он.

Кроме того, министр отметил, что около 20% бюджета ГФСЗ формируется за счет отчислений из государственного бюджета: "Остальные 80% - это средства, собранные за счет взносов на обязательное государственное социальное страхование".