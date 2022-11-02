Инвалидам войны вручено еще 20 автомобилей

Лицам, имеющим инвалидность вследствие участия в военных действиях, были выданы еще 20 автомобилей.

Лицам, имеющим инвалидность вследствие участия в военных действиях, были выданы еще 20 автомобилей.

Как сообщает Report, в послевоенный период гражданам этой категорий было выдано более 300, а всего за прошедший период - более 7500 автомобилей.

Выступая на мероприятии, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сообщил, что масштабный пакет социальной поддержки, реализованный после Отечественной войны по указанию президента Ильхама Алиева, уже охватил 119 тысяч членов семей шехидов и участников войны, им оказано 243 тыс. услуг социальной поддержки.

В качестве одного из направлений данного пакета социальной поддержки семьям шехидов и инвалидам войны в послевоенный период было предоставлено 4 тысячи квартир и частных домов, а в целом за прошедший период - до 13 тысяч квартир и частных домов.

Гражданам этих категорий в 2022 году планируется предоставить 1 500 квартир и частных домов, из них уже выдано 1000.